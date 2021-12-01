الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 01:51 م

إعلان من التربية حول المستفيدين من مكرمة المعلمين

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء أبناء المعلمين المرشحين للاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين للعام الدراسي 22/21، (الدفعة الرابعة/ بدل مستنكفين)، إلى استكمال إجراءات الإيفاد حسب الأصول، في موعد أقصاه الخميس 2021/12/9 ، عبر الرَّابط: أنقر

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وطلبت التربية من أبناء المعلمين، إرفاق الوثائق الآتية:


صورة عن كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
صورة عن دفتر العائلة (صفحة الأب، والأم، والطالب).
صورة عن هوية الأحوال المدنية.
صورة عن الهوية الجامعية أو ما يعادلها.
شهادة عدم محكومية.
سند الكفالة 
العقد الخاص بالطالب المبعوث


على أن يُسلِّم الطالب نُسخًا ورقية من الوثائق أعلاه لـ منسق الوزارة في الجامعة وفق الإمكان أدناه 


منسق الوزارة في الجامعة


- الجامعة الأردنية


- الجامعة الهاشمية


- جامعة آل البيت


- جامعة العلوم والتكنولوجيا


- جامعة اليرموك


- جامعة الحسين بن طلال


- جامعة الطفيلة التقنية


- جامعة مؤتة


- الجامعة الألمانية


منسق الوزارة في الجامعة/ المركز - السلط
- البلقاء التطبيقية/ المركز- السلط
- البلقاء التطبيقية/ كلية الأميرة رحمة
منسق الوزارة في كلية الهندسة التكنولوجية
- البلقاء التطبيقية/ كلية الهندسة التكنولوجية
- البلقاء التطبيقية/كلية الزرقاء الجامعية
- البلقاء التطبيقية/كلية الأميرة عالية
- البلقاء التطبيقية/كلية عمان للعلوم المالية والمصرفية
- البلقاء التطبيقية /أكاديمية الأمير حسين- الموقر
منسق الوزارة في كلية الحصن
- البلقاء التطبيقية/كلية الحصن
- البلقاء التطبيقية/كلية اربد/إناث
- البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون الجامعية
أقرب جامعة من جامعات إقليم الجنوب
- البلقاء التطبيقية/كلية الشوبك
- البلقاء التطبيقية /كلية الكرك
- البلقاء التطبيقية /كلية العقبة
- الجامعة الأردنية/ فرع العقبة
قسم البعثات/ مركز الوزارة
- العلوم الإسلامية العالمية
- جامعة الحسين التقنية


 




 

 


 

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