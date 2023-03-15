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الأربعاء، 15-03-2023 02:23 م

إعلان موعد الترشح لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن موعد الترشح لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023 سيكون أيام (الجمعة والسبت والأحد) الموافق (17، 18، 19) من شهر آذار2023، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 مساءً.اضافة اعلان


ودعت الهيئة الراغبين بالترشح لرئاسة بلدية باب عمان (محافظة جرش _ 2023)  التقدم بطلب للترشح اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، والتي تتضمن، أن يكون المرشح أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح، اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية، أو إقليمية أو دولية، وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة، وأن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني، وأن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا، أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح، وأن يدفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار، ويقيد هذا المبلغ إيرادا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا اذا رفض طلب ترشحه.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في التاسع والعشرين من نيسان المقبل، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.

 




 

 


 

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