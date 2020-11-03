الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو

إجراءات للحد من انتشار كورونا في عمان

روسيا: 90% من الفيروس التاجي الخارجي قادم من تركيا

ضبط زيت زيتون مغشوش في مناطق بالمملكة

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الكلالدة للوكيل : هذا الأمر يُقلل فرصة تمديد الحظر الشامل

تعليق دوام وزارة الإدارة المحلية اليوم

أسعار الذهب الثلاثاء 3/11/2020

وفيات الثلاثاء 3/11/2020




الثلاثاء، 03-11-2020 11:31 ص

إعلان هام صادر عن الضمان الاجتماعي

306922_5_1596897646


الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان ضباط ارتباط المنشآت الاتصال على مركز الاتصال الوطني رقم (117117) للاستعلام عن خدمات المنشآت الإلكترونية المتمثلة بخصوص رصيد حساب المنشأة، وحركات السريان والإيقاف للعاملين، إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بأوامر الدفاع. وبيّنت المؤسسة أن نسبة إنجازها في الخدمات الإلكترونية وصلت إلى (98%) وأنها تهدف بذلك إلى توفير الخدمة بأسرع وقت ممكن وتوفيراً للوقت والجهد على متلقي الخدمة وضباط ارتباط المنشآت بشكل خاص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

ترتيب مخيف للأردن بإصابات كورونا عقب نتائج الأمس

238660

تعليق دوام وزارة السياحة والآثار بسبب كورونا

5f6cafa6f0a9f

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

19

تعليق دوام إدارة فرع الضمان الاجتماعي بغرب عمان

10202029113555608251804

إجراءات للحد من انتشار كورونا في عمان

3202025121134707605310

هام من إدارة السير حول الحظر الشامل

أخبار متعلقة
tJ0F4

تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

rrrr

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

243903

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

3202022201735838954983

تعميم صادر عن وزير الصحة سعد جابر

f0ef7fbd64e43c5d0270e983aaa49d22

إيعاز لمستشفى جرش باستقبال حالات مصابة بكورونا

520203051342919718046

18 إصابة جديدة بكورونا في الطفيلة