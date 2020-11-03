إعلان هام صادر عن الضمان الاجتماعي







الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان ضباط ارتباط المنشآت الاتصال على مركز الاتصال الوطني رقم (117117) للاستعلام عن خدمات المنشآت الإلكترونية المتمثلة بخصوص رصيد حساب المنشأة، وحركات السريان والإيقاف للعاملين، إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بأوامر الدفاع. وبيّنت المؤسسة أن نسبة إنجازها في الخدمات الإلكترونية وصلت إلى (98%) وأنها تهدف بذلك إلى توفير الخدمة بأسرع وقت ممكن وتوفيراً للوقت والجهد على متلقي الخدمة وضباط ارتباط المنشآت بشكل خاص.



