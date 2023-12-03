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الأحد، 03-12-2023 10:52 ص

إعمار الكرك تبحث التحديات التنموية والخدمية التي تواجه المدينة

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الوكيل الاخباري-  بحث مجلس إدارة مؤسسة إعمار الكرك، مساء أمس، أبرز التحديات التنموية والخدمية والاستثمارية التي تواجه مدينة الكرك ووضع الحلول المناسبة لتحسين البيئة التنموية، بحضور عدد من نواب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة.

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وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس سمير الحباشنة، إن المؤسسة ومنذ تأسيسها تساهم بجهد واضح في تطوير مختلف أوجه الحياة في المدينة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تعتبر حاجة فعلية من حاجات المدينة التنموية والخدمية.


وأضاف أن هذا اللقاء يأتي بهدف التنسيق بين جميع الجهات وضمن المسؤولية المجتمعية القائمة على التشاركية بالتفكير والعمل، لمناقشة تحديات المدينة التنموية والاستثمارية وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة، تسهم بتخفيف ظاهرتي الفقر والبطالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.


وتناول نواب المحافظة الجهود المبذولة لرفع سقف موازنة المحافظة والتشبيك مع الشركات العاملة فيها لرفع نسب مساهماتها ضمن المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى أهمية العمل لتحسين البنية التحتية لمختلف القطاعات كالمدارس والطرق والمستشفيات والمياه والصرف الصحي، واستغلال قانون الاستثمار الجديد الذي منح امتيازات جيدة للمستثمرين.


وأشاروا إلى أهمية إحياء وسط المدينة وتنشيط المسارات السياحية لاستقبال الأفواج السياحية.

 




 

 


 

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