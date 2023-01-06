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الجمعة، 06-01-2023 09:21 م

إغلاق السير في شارع الملكة نور بالاتجاهين

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الوكيل الاخباري - أكدت امانة عمان الكبرى، العمل في تركيب جسر مشاة سيتسبب بإغلاق السير بالاتجاهين في شارع الملكة نور وتحديدا مقابل مستشفى الأردن من الساعة الثانية عشرة من فجر السبت ولغاية الخامسة فجرا من نفس اليوم السبت.

وأضافت الأمانة أنه سيتم تحويل السير القادم من الجسر المعلق باتجاه الدوار الرابع وتحويل مخرج الدوار الرابع باتجاه الدوار الثالث او الخامس وإغلاق نفق الرابع للمسير باستقامة باتجاه شارع الملكة نور.

كما سيتم تحويل السير القادم من دوار الداخلية باتجاه دوار المخابرات ومنعه من السير على جسر المخابرات كليا الى شارع الملكة نور وتحويله باتجاه شارع سليمان النابلسي او إشارة البنك العربي صعودا.

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