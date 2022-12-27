إطلاق أسماء شهداء الواجب على عدد من شوارع العاصمة

الوكيل الإخباري - قرر مجلس أمانة عمان الكبرى، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، واستهلت بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من رجالات الأمن العام، إطلاق أسماء شهداء حماة الوطن على عدد من شوارع العاصمة.

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واعرب أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، خلال ترؤسه الجلسة عن خالص التعازي باسمه وباسم أعضاء مجلس الأمانة ومنتسبيها لأهالي وذوي الشهداء الذين ارتقوا خلال تأديتهم الواجب الوطني في سبيل حماية أمن واستقرار الوطن والمواطن.



من جهة أخرى، وافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة ومنها لجنة الشراء الرئيسية / العطاءات، واللجنة اللوائية.



كما أقر المجلس توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني، تتضمن التعاون في مجال إعداد وبث برنامج عبر إذاعة هوا عمان، والمصادقة على تنسيبات لجنة الاستثمار.



وأكد أمين عمان خلال الجلسة أهمية إيجاد تشريع تخطيطي لمدينة عمان يجري بموجبه عكس جميع المخططات والدراسات التي تخدم المدينة تنموياً، لافتاً إلى أن قانون المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 غاب عنه الفكر التخطيطي للمدينة واحتياجاتها وهو ما يستوجب إيجاد تشريع يخدم المدينة تنمويا.



جاء ذلك خلال العرض الذي قدمته مديرة التخطيط الشمولي في أمانة عمان المهندسة ريما عودة لأعضاء المجلس حول التخطيط العمراني والشمولي لمدينة عمان والإنجازات والاستراتيجيات المعمول بها.



وأشارت المهندسة عودة إلى تجربة الأمانة في التخطيط الشمولي، ومسار العمل به من عام 2006 وصولاً إلى أهمية وجود مخطط شمولي تنموي لشرق عمان التي تشكل 40 بالمئة من مساحة مدينة عمان.



ولفتت إلى أن مبادئ التخطيط التي يجري العمل عليها تعنى بمحاور التكثيف العمراني، وتشجيع الاستعمال المتعدد، والحفاظ على منظومة التراث العمراني والموروث الحضري.