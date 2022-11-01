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الثلاثاء، 01-11-2022 10:36 م

إغلاق جزئي لطريق بغداد الدولي بالمفرق

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية عن البدء بأعمال الجزء الثاني من مشروع إعادة تأهيل طريق بغداد الدولي والجسور القائمة عليه، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم إغلاق جزئي لطريق بغداد الدولي (الصفاوي - المفرق) أمام المركبات بالاتجاه الأيسر من مثلث ام الجمال الى بداية روضة الأميرة بسمة لإعادة إنشاء وتأهيل أجزاء الطريق، فيما سيتم تحويل السير إلى المسرب الأيمن.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق الى التقيد بأسس القيادة الآمنة والتعليمات من كوادرها العامة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

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