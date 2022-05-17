الثلاثاء 17-05-2022
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إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

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الثلاثاء، 17-05-2022 03:20 م

إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

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الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، جزء من مسرب طريق الزرقاء - المفرق بشكل مؤقت، بسبب تدهور مركبة شحن محملة بمادة القمح.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن كوادرها العاملة في الميدان وحفاظا على السلامة العامة على الطرق قامت بإغلاق جزء من المسرب - باتجاه المفرق - ما بعد الجامعة الهاشمية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام لحين إزالة مخلفات الحادث، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر.

ودعت الوزارة المواطنين مستخدمي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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