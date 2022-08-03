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الأربعاء، 03-08-2022 07:58 م

إغلاق طريق الأزرق - العمري بالاتجاهين بسبب حادث سير - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت إدارة الدوريات الخارجية التابعة للأمن العام مساء الأربعاء، عن تحويلة مؤقتة "ترابية" بعد أن أغلقت حركة السير بالاتجاهين قبيل جسر الأزرق باتجاه العمري.

وقالت الإدارة : "تتعامل الآن الدوريات الخارجية مع حادث تدهور لمركبة شحن (قاطرة ومقطورة) ما قبل جسر الأزرق باتجاه العمري تسبب بإغلاق لحركه السير بالاتجاهين".

وأضافت، "تم عمل تحويلة ترابية (مؤقتة) على جانب الطريق لتمرير المركبات أولاً بأول لحين إجراء اللازم".

ودعت مرتادي الطريق توخي الحذر واتباع تعليمات رجال الأمن في الموقع؛ لحين رفع العوائق.

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