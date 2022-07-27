الأربعاء 27-07-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 27-07-2022 12:00 م

السير يحذر : المسير على شكل مواكب مخالفة خطرة

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الوكيل الأإخباري- أكد مندوبا الإدارات المرورية خلال التقرير المروري اليومي على إذاعة الأمن العام اليوم الأربعاء على ضرورة التزام جميع مستخدمي الطرق بقواعد وأولويات المرور وصولا إلى بيئة مرورية آمنة وعدم تسجيل أية حوادث مرورية. 

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ونوه مندوب إدارة السير الى أن انتشار مرتبات الإدارة على جميع الطرق الرئيسية والتقاطعات والأنفاق أدى إلى تقليل زمن الاستجابة والتعامل الفوري مع بعض المعيقات الصباحية ورفعها بدون اي أثر مروري وكان من أبرزها تدهور مركبة على جسر الجامعة وانقلاب مركبة على نزول مستشفى الملكة علياء. 


واشار إلى أن حق استخدام الطريق وعلى مدار الساعة للجميع وإظهار الفرح من خلال المسير على شكل مواكب يرافقه خروج الأجسام من المركبات يعتبر من المخالفات الخطرة ويؤثر على انسيابية الحركة المرورية بالإضافة إلى متابعة حمولات باصات النقل العمومي وبما لا يؤثر على سلامة الركاب. 


 




 

 


 

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