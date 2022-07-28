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الخميس، 28-07-2022 09:12 ص

خطة مرورية لضبط مخالفات مواكب الأفراح

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الوكيل الإخباري - دعت الإدارات المرورية المواطنين وسائقي المركبات الى ضرورة الالتزام بقواعد السير والسلامة العامة، وتجنب ارتكاب أي مخالفات من شأنها أن تعرض حياتهم والآخرين الى الخطر، خاصة ما يتعلق بمسير المواكب للأفراح وتخريج الجامعات وظهور الأجسام من نوافذ المركبات.

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وشددت إدارة السير المركزية، ان كوادرها ودورياتها تنتشر في جميع المناطق لتطبيق خطة رقابية لضبط أي مخالفة تشكل خطرا على السلامة العامة او معيقة لحركة السير، وذلك تزامنا مع عطلة نهاية الاسبوع وما تشهده من مناسبات تكثر فيها مخالفات المسير ضمن مواكب للسيارات.


وجددت الإدارات المرورية دعوتها الى السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الفنية للمركبات وتفقدها حتى لا تتعطل في الطريق، بالاضافة الى أخذ قسط من الراحة أو طلب المساعدة من أي دورية أمنية في حال شعور السائق بالتعب أو الإرهاق على الطريق.


 




 

 


 

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