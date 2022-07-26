الثلاثاء 26-07-2022
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بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

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الثلاثاء، 26-07-2022 06:17 م

بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الاستثمار، المهندس خيري عمرو، مع كبير الاقتصاديين في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، عدنان خان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، جرى خلال اللقاء، الذي حضرته سفيرة المملكة المتحدة بعمان، بريدجيت بريند، وأمين عام وزارة الاستثمار، زاهر القطارنة، تبادل الأفكار والمقترحات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي تعزز مسيرة التعاون الاقتصادي.

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