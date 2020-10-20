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الثلاثاء، 20-10-2020 12:19 م

إغلاق مبنى وزارة العمل 3 أيام بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تعتذرعن استقبال المراجعين بسبب إغلاق مبناها الرئيسي وتعليق دوام جميع الموظفين فيه إعتبارا من اليوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 2020/10/22 بعد أن أظهرت الفحوصات اصابة عدد من موظفيها بفايروس كورونا على أن تعود للعمل صباح يوم الأحد المقبل.
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وأشار الزيود إلى أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة الرئيسي فقط، مؤكدا أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات.

وأكد أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

 




 

 


 

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