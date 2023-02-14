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الثلاثاء، 14-02-2023 08:55 م

إغلاق مشغل مركزي لمطعم شاورما في إربد والمفرق وجرش بعد اشتباه بحالات تسمم

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الوكيل الاخباري - أُغلق مشغل مركزي يعود لمطعم شاورما، الثلاثاء، وفرعين يعودان له في محافظتي المفرق وجرش، بشكل احترازي، بعد اشتباه بحالات تسمم منذ الاثنين.

وقرر محافظ المفرق سلمان النجادا، الثلاثاء، إغلاق مطعم بشكل احترازي بعد وجود 6 حالات مشتبه بتسممها من مادة الشاورما، فيما راجعت مستشفى جرش الحكومي 65 حالة اشتباه بالتسمم وفق مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، وأُغلق مطعم في المحافظة بشكل احترازي.

رئيس قسم التفتيش على الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء هادي خيطان أوضح في تصريحات صحفية، بأن المؤسسة تبلغت الساعة 7:35 مساء بوجود 6 حالات من المطعم ذاته الذي أغلق الثلاثاء في جرش.

وتحدث خيطان عن إغلاق المطعم بشكل احترازي، وإغلاق المشغل المركزي الذي يوزع الشاورما في إربد، وأخذ عينات للخضوع للتحليل.

وقال خيطان إن المطعم يضم فروعا في جرش وعجلون والمفرق وعمان، و5 فروع في إربد.

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