الثلاثاء 09-03-2021
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إغلاق مصنع معسل في عمان

الثلاثاء، 09-03-2021 10:58 ص

إغلاق مصنع معسل في عمان

الغذاء والدواء
أرشيفية


الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إن كوادر التفتيش التابعة للمؤسسة في اقليم الوسط / فرع عمان أغلقت مصنعا مخالفا في عمان لإنتاج المعسل ضبط لديه كمية من المعسل المخالف قدرت بنحو (٢.٥) طن.
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وأشار مهيدات في بيان وصل " الوكيل الإخباري " الثلاثاء، إلى أن المصنع المخالف ينتج المعسل باستخدام مواد أولية ونكهات منتهية الصلاحية في ظروف صحية سيئة دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة لهذه الغاية .

وبيّن أن الفرق الرقابية تحفظت على كافة المواد المضبوطة داخل المصنع سواء التبغ الخام او المعسل او المواد الأولية التي تدخل في انتاجه

وأكد مهيدات أنه سيتم احالة القائمين على المصنع المخالف إلى الجهات المختصة لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني: (117114)، والبريد الإلكتروني: (http://www.jfda.jo/ )، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم: (‪(0795632000

 




 

 


 

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