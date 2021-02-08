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الإثنين، 08-02-2021 10:53 ص

الغذاء والدواء: تقديم المعاملات الدوائية إلكترونيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تقديم المعاملات إلى مديرية الدواء عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة من خلال رابط متلقي الخدمة الإلكتروني http://application.jfda.jo:2223 ، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة بظل الظروف الوبائية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

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وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إن المعاملات التي يتم استقبالها إلكترونيا تشمل معاملات "نتوفكيشتز" للأدوية الجديدة والأدوية التي لها مثيل والمعاملات المقدمة يوم الخميس من كل اسبوع (بما فيها المعاملات الطارئة لغايات الأمن الدوائي والمرتبطة بملاحظات مخبرية او معاملات استيراد)، معاملات التغييرات على الادوية المسجلة المرتبطة بمواعيد عبر النظام الالكتروني او المثبته بمواعيد مسبقة، ومعاملات الشركات المحلية ومعاملات تقديم ملفات التجديد و ملفات الـ" بايزلين" الإلكترونية.

 

وأشار الى أن الرابط الإلكتروني المتاح على موقع المؤسسة (اسفل بند الدواء / الخدمات الالكترونية) يتيح كذلك امكانية تقديم المتطلبات اللازمة لدراسة المعاملات واتخاذ الإجراءات المناسبة عليها حسب الأنظمة المعمول بها، اضافة الى امكانية استيفاء الرسوم إلكترونيا ومخاطبة مقدم الطلب من خلال رسالة نصية او بريد الكتروني عند الاجراء على المعاملات او في حال وجود نواقص تتطلب استكمالها.

 

وأوضح مهيدات أن هذه الخطوة أسهمت بشكل ملموس في تبسيط وتسريع الاجراءات على متلقي الخدمة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية.


-- (بترا)

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