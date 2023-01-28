إغلاق وتحويل طرق في السلط

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عن البدء باعمال صيانة واستبدال فواصل التمدد للجسر الواقع بالقرب من مستشفى السلط الجديد، للمسرب المتجه من السلط الى عمان، ضمن اعمال الجزء الثاني من المرحلة الرابعة لصيانة الجسور في محافظة البلقاء، مشيرة لوجود بعض الإغلاقات.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم بالتنسيق مع مديرية الأمن العام اغلاق السير على الجسر المذكور أعلاه وتحويل حركة السير الى دوار مستشفى السلط الجديد، وذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد.



وأضافت، أنه تم الانتهاء من أعمال استبدال فواصل التمدد للجسر المذكور اعلاه للمسرب الاخر المتجه من عمان إلى السلط، فيما سيتم اعتبارا من صباح يوم غد اعادة فتحه امام حركة المركبات، تزامنا مع بدء اعمال المسرب الاخر.



وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

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