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السبت، 26-06-2021 11:13 ص

إغلاق 143 منشأة غذائية مخالفة منذ بداية العام الحالي

عا
تعبيرية


الوكيل الإخباري - صرّح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش في مديرية المناطق نفذت ما مجموعه 20755  زيارة تفتيشية  نتج عنها إغلاق 143 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة وإيقاف 859 منشأة عن العمل وإنذار 13147 منشأة وذلك خلال فترة النصف الأول من العام الجاري.

وكشف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم السبت، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أن المؤسسة أتلفت خلال الفترة ذاتها كمية من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية قدرت بنحو 31.417 لتر من المواد الغذائية السائلة و 324.426 طن من المواد الصلبة وذلك لضمان عدم وصولها للمواطنين.

وأشار مهيدات أن المؤسسة تعاملت مع 737 شكوى قدمها المواطنون عبر قنوات المؤسسة الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بجودة وسلامة الغذاء. 

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وأضاف مهيدات أن كوادر المؤسسة الرقابية قامت بسحب 1550 عينة من إرساليات المواد الغذائية المستوردة للمملكة و 1589 عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية لغايات الفحص المخبري لدى مختبرات للمؤسسة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

 
وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوي المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪0795632000‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 




 

 


 

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