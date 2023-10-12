إقبال كبير على الجناح الأردني في إكسبو الدوحة

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أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين/المفوض العام الأردني لمعرض "إكسبو الدوحة" 2023 دانا الزعبي، أن الجناح الأردني المشارك بالمعرض يشهد إقبالاً كبيراً ومتنوعاً من قبل زائري المعرض من مختلف دول العالم منذ انطلاق فعالياته قبل نحو 10 أيام.وبينت الزعبي أن الجناح الأردني الذي يقام تحت شعار" جذور راسخة لغد أفضل" سيشهد اليوم، الافتتاح الرسمي من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.وأكدت الزعبي، أن الجناح الأردني الذي يقام على مساحة 2600 متر مربع، يتضمن عرض مشاريع في مجال، الزراعة الحديثة والبستنة، والتنوع الجغرافي في المملكة، إضافة إلى الترويج للمواقع الأثرية والسياحية المتنوعة.