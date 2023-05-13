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السبت، 13-05-2023 01:59 م

إقبال ملحوظ على حجز صالات الافراح بـ 1-6 تزامناً مع زفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير إن صالات الأفراح ستشهد حوالي 280 حفلة زفاف وخطبة بمناسبة التاريخ المميز 1 - 6 - 2023 . 

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وأضاف المناصير لـ "الوكيل الإخباري" أن نسبة حجوزات صالات الافراح ارتفعت حوالي 30%  تزامناً مع حفل زفاف ولي العهد بتاريخ 1-6-2023 حيث فضل العديد حجز الصالات للاعراس والخطبة بذات تاريخ زفاف ولي العهد .


وأضاف أن قطاع صالات الأفراح يشهد تحسنا مع حلول الأجواء الصيفية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قرر تعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل بمناسبة زفاف سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

 




 

 


 

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