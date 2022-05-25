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الأربعاء، 25-05-2022 01:33 م

إلغاء شرط إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة

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الوكيل الإخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً اليوم الأربعاء، ألغى بموجبه شرط إلزاميَّة ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

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وتالياً نصّ البلاغ:


استناداً لأحكام البند (ثالثاً) من أمر الدفـــاع رقم (36) لسنــة 2022، أقرر إصدار البلاغ التالي:


يُعدَّل البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (36) لسنة 2022على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (مع الالتزام بارتداء الكمامة) الواردة في الفقرة (1) منه.
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (5) منه والاستعاضة عنه بما يلي:
5-الدخول والتواجد في الأماكــن المفتوحـــة والمغلقــة دون اشتراط ارتداء الكمامة.

 




 

 


 

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