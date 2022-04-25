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الإثنين، 25-04-2022 05:08 م

العمل: بلاغ الخصاونة الجديد جاء للحفاظ على فرص العمل

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن البلاغ رقم 56 لسنة 2022، الصادر عن رئيس الوزراء حول آلية التعامل مع عقود العمل وفق أمر الدفاع رقم 6، جاء للحفاظ على فرص العمل.

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وأوضح الزيود، أن الهدف من أمر الدفاع رقم 6 الحفاظ على فرص العمل للقطاع الخاص، ولإطلاق الحكومة عددا من البرامج للحفاظ على فرص العمل هذه، ومن أبرزها "استدامة" الذي حافظ على المئات من فرص العمل.


وبين أن جميع عقود العمل المبرمة قبل تاريخ صدور أمر الدفاع رقم 6، أي قبل تاريخ 8 نيسان عام 2020، ما زالت خاضعه لأحكامه ولأحكام البلاغين الصادرين بموجبه 7 و8، مشيرا إلى أنه بعد بدء العودة للحياة الطبيعية في سوق العمل، جاء بلاغ رئيس الوزراء اليوم، المتعلق بعقود العمل التي وقعت بعد تاريخ 8 نيسان 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان عليه الأمر قبل جائحة كورونا.


 




 

 


 

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