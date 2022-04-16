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السبت، 16-04-2022 05:17 م

إنشاء مركز وطني لعلم البيانات في الجامعة الهاشمية

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الوكيل الإخباري - وقّعت الجامعة الهاشمية وشركة زين الأردن ومؤسسة حلول البيانات الضخمة، اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء مركز وطني أردني لعلم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

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وبحسب بيان لشركة زين اليوم السبت، يهدف المركز إلى بناء قاعدة بيانات ذات جودة عالية بأعلى مستويات الدقة والمهنية والكفاءة والسرية لتعزيز ريادة الأعمال والإبداع.


ووقّع الاتفاقية رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، والرئيس التنفيذي لشركة زين فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي لمؤسسة حلول البيانات الضخمة أحمد العم، بحضور مدير مركز علم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بالجامعة الدكتور فراس الهناندة.


وسيقدّم المركز خدمات الاستشارات والدراسات والتحليل لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، كما سيسهم في تطوير البحث العلمي الذكي المبني على البيانات الحقيقية لخدمة مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عقد وتنظيم الدورات في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ومنح الطلبة الراغبين شهادات في تلك التخصصات بأعلى مستويات الدقة والمهنية والجودة والكفاءة والسرية.


وستقوم شركة زين بتوفير البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات وتزويد المركز بخدمات الاتصال والإنترنت، ومنصات البحث بالأدوات والتقنيات بما يتوافق مع المعايير العالمية، إلى جانب تقديم الدعم الكامل لموظفي الجامعة الهاشمية وتدريبهم على استخدام منصات البحث.


من جهتها ستقوم مؤسسة حلول البيانات الضخمة بتدريب طلبة الجامعات على علم البيانات والذكاء الاصطناعي.


وأكد الزبون أهمية التشبيك والتشاركية مع القطاع الخاص لمواكبة المستجدات الرقمية وبناء مركز البيانات الضخمة ليكون مركزا وطنيا رياديا وإقليميا يقدم الخدمات والاستشارات في التحليل والتدريب والتأهيل للقطاعات الحكومية والخاصة ودول المنطقة، إضافة إلى إمكانية منح شهادة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي.


وأضاف أن الجامعة طرحت تخصصات جديدة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهي مستمرة في طرح تخصصات تواكب علوم المستقبل.


من جهتها، عبّرت شركة زين عن فخرها بهذا التعاون، حيث ستسهم الاتفاقية في دعم مسيرة الجامعة في التحوّل الرقمي، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمقصد تعليمي (أكاديمياً) من جميع أنحاء العالم، حيث تأتي هذه الخطوة من جانب زين في إطار مساعيها المستمرة لرفد جميع القطاعات بحلول الاتصالات والأعمال المختلفة تحت مظلة" زين أعمال".

 

بدوره قال الهناندة، إن الجامعة أنشأت الحرم الذكي فيها الذي سيكون النواة للمركز، إذ يمكن الباحثين من الاستفادة من الكم الهائل للبيانات واستغلالها الاستغلال الأمثل في المجالات البحثية المتعددة وحسب تخصصاتهم، حيث يعد المركز الأول من نوعه على مستوى الإقليم، والثالث عالميا.

 




 

 


 

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