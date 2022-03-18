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الجمعة، 18-03-2022 06:23 م

المستقلة للانتخاب: 464 مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الجمعة، تسجيل 464 مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية المزمع عقدها الثلاثاء المقبل.

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وأوضح الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة عدد المخالفات المسجل حتى الجمعة، وصل إلى نحو 464 مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية، و36 مخالفة تتعلق بشبهة التأثير على إرادة الناخبين بالمال.


وقال إن العدد ناتج إما عن رغبة بعض المترشحين بالتجاوز عن القانون، واما سوء فهم في قراءة التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية.


وأشار إلى إمكانية ارتفاع عدد المخالفات مع الوصول ليوم الاقتراع، وإلى تكثيف الهيئة حملات التعامل الجدي مع أي شكوى تصل. المملكة


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