إنشاء نظام موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل

الوكيل الإخباري - أظهر تقرير الإنجاز في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم والتدريب المهني خلال الربع الأول من العام الحالي.

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وأشار التقرير الى إنشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، واطلاق النسخة التجريبية من نظام معلومات سوق العمل وإعداد قاعدة البيانات لغايات تسجيل بيانات المؤسسات المدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات‎.



كما أشار الى إعداد مسودة المعايير المهنية بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية والقطاع الخاص لمنهجية‎ ‎تطوير المناهج بدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبدء بتطوير مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية وأدلة المعلمين وكتب الانشطة و‎عقد مقابلات مع الأشخاص‎ ‎المعنيين من مدراء المديريات المعنية وبعض المفتشين للتعرف على أهم التطورات في‎ ‎ عمليات التفتيش، والمقارنة بين إجراءات التفتيش قبل استحداث غرفة السيطرة المركزية وبعدها.‎