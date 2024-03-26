الثلاثاء 26-03-2024
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الثلاثاء، 26-03-2024 09:35 م

توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - نقل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى منتسبي الدفاع المدني، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في توفير سبل الحماية للمواطنين.اضافة اعلان


وشكر مدير الأمن العام مرتبات الدفاع المدني داعياً إياهم إلى المضي قدماً على نهج العطاء ليبقوا عند حسن ظن القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأكد اللواء المعايطة خلال مشاركته مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار اليوم الثلاثاء، أن مديرية الأمن العام مستمرة في تعزيز قدرات الدفاع المدني في مجالات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، ورفد مديرية الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات، والاستمرار في نهجها الهادف لتعزيز كفاءة التدريب المتخصص، وبما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه مدير الأمن العام إلى الاستفادة من التمارين والتدريبات الهادفة إلى رفع كفاءة التنسيق، وتكامل الأدوار والمهام، وبما يضمن إدارة الوقت وتحسين الاستجابة للحوادث المختلفة.

وبين اللواء المعايطة إلى ان مديرية الأمن العام ستواصل دعمها لتطوير خدمات الإسعاف وفق بروتوكولات الرعاية الطبية (التوجيه الطبي عن بُعد)، والتوسع في إعداد فرق الإنقاذ المتخصصة، وضمان قدرتها إلى الوصول والاستجابة عند الضرورة في جميع مناطق المملكة.

واستمع مدير الأمن العام إلى شرح عن بعض المهام والواجبات المنفذة من قبل الدفاع المدني، والإجراءات الهادفة إلى تجويد الأداء والارتقاء بالخدمات.

 




 

 


 

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