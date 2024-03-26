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الثلاثاء، 26-03-2024 09:10 م

"شباب الكرك" تطلق حلقات بودكاست عن المراكز والأندية الشبابية

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية شباب الكرك، اليوم الثلاثاء، الحلقة الأولى والثانية من "بودكاست مديرية شباب الكرك" للعام 2024، حيث جاءت الحلقة الأولى تحت عنوان: "الأندية الرياضية حاضنة لمواهب الشباب"، والحلقة الثانية تحت عنوان: "الأنشطة الشبابية المحفزة".

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وقال مدير شباب الكرك، الدكتور ثامر المجالي، إن المديرية تسعى جاهدة لإنتاج برامج حديثة تواكب اهتمامات الشباب وتسلط الضوء على إبداعاتهم ومعالجة قضاياهم التي تلامس احتياجاتهم في صناعة المحتوى المسموع، مشيراً إلى أن تلك البرامج تضمنت لقاءات تحمل عناوين تهم الشباب وتعرفهم على أنشطة المديرية والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى التعرف على عمل الأندية الرياضية في المحافظة.


بدورها، قالت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شباب الكرك، الدكتورة ثروت المعاقبة، إن الحلقة الأولى أعدها وقدمها الناشط الشبابي معتز الرواشدة وكان ضيف الحلقة الأولى رئيس نادي مؤاب المحامي أحمد الطراونة الذي تحدث عن دور الأندية الرياضية كحاضنة لمواهب الشباب وعن طبيعة عملها وكيفية دعمها والجهات الرقابية التي تتابع عملها بشكل دوري.


وأضافت المعاقبة أن الحلقة الثانية كانت ضيفتها رئيسة مركز شابات غور المزرعة نجاح الجعارات التي تحدثت عن المراكز الشبابية والأنشطة والفعاليات التي تنفذها المراكز وأهم الجهات الشريكة للوزارة، مشيرة إلى أهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها مركز شابات غور المزرعة مع الجهات الداعمة.

 




 

 


 

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