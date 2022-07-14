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الخميس، 14-07-2022 09:22 م

إنطلاق فعاليات الأيام الثقافية التونسية في إربد

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الوكيل الاخباري - أحيت الفرقة التونسية "مجموعة محمد علي بن الشيخ"، على مسرح مركز إربد الثقافي مساء اليوم الخميس ، أولى حفلات الأيام الثقافية التونسية والتي تستمر أربعة أيام، وذلك ضمن إحتفالات إربد العاصمة العربية للثقافة للعام 2022.

وجرى الحفل برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والسفير التونسي لدى الأردن خالد السهيلي، وبحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، وأمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري ورئيس المكتب التنفيذي لإحتفالية إربد المهندس منذر بطاينة وعدد من نواب محافظة إربد، ومدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة وأبناء الجالية التونسية في الأردن، وحشد من الفنانين والمثقفين والمواطنين الأردنيين.

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