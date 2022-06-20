الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

1000 فرصة عمل اضافية على منصة التشغيل الوطنية

رؤية التحديث الاقتصادي تكشف تحديات قطاع الطاقة

المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية 2.8 %

الحرية لأحمد مناصرة تتصدر تويتر بعد تدهور صحته

المستشفيات الخاصة تنفي رفع أسعار خدماتها

أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين

113.5 مليون دولار لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في الأردن لنهاية العام

مساعٍ أردنية لعلاقات شراكة اقتصادية جديدة مع السعودية

ضبط حدث يقود مركبة بسرعة 135 كلم على طريق إربد الدائري

الإثنين، 20-06-2022 09:10 ص

ضبط حدث يقود مركبة بسرعة 135 كلم على طريق إربد الدائري

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - ضبطت الكوادر العاملة في منطقة اختصاص الشمال، حدث عمره 17 سنة كان يقود مركبة على طريق إربد الحزام الدائري، بالاضافة إلى قيادته بسرعة 135 كلم في الساعة. اضافة اعلان


وقالت الإدارات المرورية، اليوم الاثنين، إنه تم تحرير الضبط والمخالفة وإيداع الحدث للحاكم الاداري وطلب ولي أمره لاتخاذ الاجراء القانوني.

وأفاد التقرير المروري أنه تم ضبط عدد من المخالفات المرورية الخطرة، كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 172 كلم على الطريق الصحراوي، وكذلك ضبط مركبة تسير بسرعة 163 كلم على طريق المطار.

وجددت دعوتها إلى السائقين ومستخدمي الطريق لضرورة الالتزام بالقواعد المرورية والابتعاد عن ارتكاب أي مخالفة قد تعرض حياتهم للخطر، وذلك حفاظا على سلامتهم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202216104153700122542

١٠٠٠ فرصة عمل اضافية على منصة التشغيل الوطنية

164080

إتلاف طن من الأغذية منتهية الصلاحية في معان

5f53b9a7800a7

المستشفيات الخاصة تنفي رفع أسعار خدماتها

AN_19a7cimage_story

113.5 مليون دولار لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في الأردن لنهاية العام

image (70)

الحشرة القرمزية تلحق خسائر بمزارعي الصبار في إربد

2

هيئة الطاقة توضح حول تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالدعم

أخبار متعلقة
1624191976687

ورشة عمل في إربد عن أهمية الحركة الكشفية

282375339_3263720170514462_2801568203436731084_n

فريق أردني فنلندي مشترك يبدأ مسحا أثريا بتل يعمون في إربد

1653136897325

ورشة تناقش دور الإعلام بالتوعية البيئية في إربد

1648028126900

توقيف شخص أسبوعا لاعتدائه على خط مياه في إربد

images (18)

توفر 200 فرصة عمل للإناث في اربد

281232357_540263707714579_7401420380974941800_n

14 إصابة إثر حادثي تصادم بين 13 مركبة في إربد