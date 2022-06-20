ضبط حدث يقود مركبة بسرعة 135 كلم على طريق إربد الدائري

ال

وكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

ضبطت الكوادر العاملة في منطقة اختصاص الشمال، حدث عمره 17 سنة كان يقود مركبة على طريق إربد الحزام الدائري، بالاضافة إلى قيادته بسرعة 135 كلم في الساعة.وقالت الإدارات المرورية، اليوم الاثنين، إنه تم تحرير الضبط والمخالفة وإيداع الحدث للحاكم الاداري وطلب ولي أمره لاتخاذ الاجراء القانوني.وأفاد التقرير المروري أنه تم ضبط عدد من المخالفات المرورية الخطرة، كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 172 كلم على الطريق الصحراوي، وكذلك ضبط مركبة تسير بسرعة 163 كلم على طريق المطار.وجددت دعوتها إلى السائقين ومستخدمي الطريق لضرورة الالتزام بالقواعد المرورية والابتعاد عن ارتكاب أي مخالفة قد تعرض حياتهم للخطر، وذلك حفاظا على سلامتهم.