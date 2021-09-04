إيران: مستعدون لإجراء محادثات نووية لكن ليس تحت ضغط غربي

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، إن إيران مستعدة لإجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لكن ليس تحت "ضغط" غربي، مضيفا أن طهران تسعى من أجل مفاوضات تؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية.

اضافة اعلان



وأضاف رئيسي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، "الغربيون والأميركيون يسعون وراء محادثات مع الضغط، وقد أعلنت بالفعل أننا سنجري محادثات بناء على أجندة حكومتنا، لكن ليس تحت ضغط".



وتابع "نسعى من أجل مفاوضات تفضي إلى تحقيق الهدف؛ وهو رفع العقوبات عن إيران".

المملكة