ابو السمن: خطط مستقبلية طموحة في مطار الملكة علياء الدولي

الوكيل الإخباري - عقد وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن اليوم في مكتبه اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي فرناردو ايشيجراي بحضور امين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني والرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولاس كلود .

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وبحث المجتمعون الخطط المستقبلية لمشروع المطار والخطط الاستراتيجية للمجموعة والرامية الى زيادة اعداد المسافرين ورفع القدرة التنافسية للمطار لجلب اعداد اكبر من خطوط الطيران ، كما تم التباحث في الامور التشغيلية وخطط تحسين البنية التحتية في المطار لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين من خلال مطار الملكة علياء الدولي والذي يعتبر البوابة الرئيسية للمملكة .



وبين ابو السمن الاهتمام الوزاري والحكومي بمشروع المطار الذي يعد من افضل مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والتطورات التي حصلت في مطار الملكة علياء الدولي وخصوصا بمستوى الخدمات المقدمة والمكانة التي وصل إليها المطار على المستوى الإقليمي والدولي .



واستعرض وزير النقل أهم المشاريع المستقبلية التي تود الوزارة وبالتعاون مع المستثمر لتطويرها و امكانية حل المواضيع العالقة ما بين الحكومة والمستثمر من أجل المساهمة باستقرار المشروع ودعم الاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية .