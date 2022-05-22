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الأحد، 22-05-2022 03:35 م

اتحاد الدواجن يوصي برفع أسعار الدجاج 10% والبت بالقرار خلال أيام

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الوكيل الإخباري – أحمد بني هاني 
أوصى الاتحاد النوعي لمربي الدواجن برفع أسعار الدواجن بحوالي 10%، بحسب عضو الاتحاد حسان أبو دقر.

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وقال أبو دقر لـ"الوكيل الإخباري"، إن التوصية جاءت نتيجة للقاءات بين الاتحاد ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج.


وأكد أنه لم يصدر أي قرار رسمي من وزارة الصناعة والتجارة حتى الآن، متوقعا أن يتم البت بالتوصية خلال الأيام القليلة المقبلة.


وبرر أبو دقر التوصية بارتفاع أسعار الأعلاف عالميا بنسبة 70%، حيث تشكل نحو 75% من إجمالي التكاليف على مربي الدواجن، إضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج.


وبيّن أبو دقر أن التوصية تشمل أيضا الدجاج المستورد نظرا لأن الارتفاع على المستوى العالمي.


يشار إلى أن سعر الكيلو غرام الواحد من الدجاج الطازج "المذبوح" بلغ اليوم الأحد بين (2.3-2.35 دينارا)، فيما بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من الدجاج الحي "النتافات" (1.85-1.90 دينارا).

 

وكان اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير مؤخرا، إلى جانب خلو بعض الأسواق من الدجاج.

 




 

 


 

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