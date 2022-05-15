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الأحد، 15-05-2022 02:25 م

الأردن يستضيف المنتدى العالمي التاسع للأرض

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الوكيل الإخباري - يستضيف الأردن في 23 ايار الحالي،  تحت الرعاية الملكية السامية، المنتدى العالمي التاسع للأرض من خلال وزارة الزراعة وبالتعاون مع التحالف الدولي للأرض وإيفاد ومؤسسة بذور.

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وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن المنتدى سيستقطب 800 ضيف من 150 دولة على مدار 3 أيام في البحر الميت.


وأضاف الحنيفات، أن الأردن سيستضيف أكبر تظاهرة من نوعها في الشرق الأوسط، كون الأردن يشكل واحة للأمن الأمان ومدى الاحترام العالمي للأردن والذي جاء من خلال السياسة الخارجية لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي تدعم الحضور الدولي الكبير للأردن.


وبين أن المنتدى سيناقش إطلاق استراتيجية حوكمة وإدارة الأراضي في الأردن وسياسات حوكمة الأراضي في العالم، وأهم القضايا والتحديات التي تواجه العالم من تغيرات مناخية وصراعات وأثرها على البيئة والأرض.


وأشار إلى أن المنتدى سيناقش سبل التعامل مع أزمات المياه والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في القطاعات كافة، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة خاصة أن المنتدى يضم عددا من وزراء الزراعة والمنظمات الدولية وخبراء وأكاديميين وقادة رأي ومختصين من القطاعات ذات الارتباط مع الأرض.


وأوضح أن المنتدى سيكون وسيلة مباشرة للوقوف على أهم التحديات التي تعصف بالمنطقة، وأثرها على الأردن والإقليم من أزمة اللجوء والتغيرات المناخية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد التي سببتها الصراعات في العالم والإقليم.


وأكد الناطق لوزارة الزراعة وللمنتدى لورانس المجالي، أن المنتدى يحظى باهتمام واسع من الإعلام العالمي وتغطية للفعاليات اليومية كافة والتوصيات الصادرة عن المنتدى، وتم إعداد مركز إعلامي للمنتدى من خلال وزارة الزراعة والذي سيسهم في التغطية المحلية والدولية للمنتدى.


 




 

 


 

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