ورشة العمل الاقتصادية تواصل أعمالها بمشاركة قطاعي الرعاية الصحية والمياه

الوكيل الإخباري - تواصل ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، السبت، أعمال اليوم الثالث من الجولة الخامسة، بمشاركة قطاعي الرعاية الصحية والمياه.

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وناقشت الورشة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها القطاعات منذ بداية الورشة، والتي انطلقت في السادس والعشرين من شهر شباط بدعوة ملكية، وبمشاركة أكثر من 300 شخصية، وتستهدف 14 قطاعا رئيسيا يتفرع منها ثلاثة قطاعاتٍ فرعية.



وقال وزير الصحة فراس الهواري، إن "النقاشات ضمت القطاع المدني والعسكري والطبي الخاص والتأمين الصحي، بالإضافة للضمان الاجتماعي".



وأضاف، أن معظم الفئات التي تتعلق بالقطاع الصحي تم اللقاء بها، وفي النهاية يجب أن نخرج باستراتيجية عامة للقطاع الصح بشكل عام.

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