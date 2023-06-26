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الإثنين، 26-06-2023 06:15 م

اتخاذ الاستعدادات لاستقبال العيد في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - اتخذت الأجهزة الرسمية وبلديات الطفيلة الأربع في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

ونفذت لجان صحية ورقابية من مختلف الأجهزة المعنية في المحافظة، جولات ميدانية على أسواق مدينة الطفيلة للكشف على مواقع بيع الأضاحي خارج حدود التنظيم، للحد من الآثار البيئية الناتجة من عرض الأضاحي على جوانب الشارع الرئيسي، مع توعية القصابين بعدم الذبح داخل محلات بيع اللحوم أثناء العيد.

وبين نائب محافظ الطفيلة، أحمد الزهير ، إنه تم توجيه الدوائر الرسمية في الطفيلة لإيجاد غرف عمليات موصولة مع غرفة عمليات دار المحافظة، تستهدف إدامة الخدمة المقدمة للمواطنين، سواء في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والأسواق، مشددا على أهمية ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين واستقبال شكاواهم خلال عطلة العيد.

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