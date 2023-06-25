تعميم من بلدية الطفيلة لأصحاب المواشي ومحلات بيع اللحوم

الوكيل الإخباري - طالبت بلدية الطفيلة الكبرى في تعميم صدر عنها اليوم الأحد، أصحاب المواشي ومحلات بيع اللحوم، عدم إقامة أي حظائر أو زرائب للأضاحي على جانبي الشوارع الرئيسة او الطرق الفرعية، والالتزام بالبيع بمناطق خارج حدود البلدية وبعيدا عن التجمعات السكنية ، في وقت تم فيه تحديد مواقع عدة لبيع الأضاحي على أطراف مدينة الطفيلة.

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وأكد رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات أنه تم التعميم على تجار المواشي وأصحاب الملاحم بمدينة الطفيلة ضرورة الالتزام بعدم إقامة حظائر لبيع الأضاحي داخل مدينة الطفيلة ووسطها التجاري، قبل أو خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن انتشار هذه الحظائر شكل في السنوات الماضية بؤراً بيئية داخل الوسط التجاري بسبب عدم التزام أصحاب الملاحم بالمواقع المحددة لبيع الاضاحي، والتي تحددها البلدية سنويا بحيث تشكلت مكاره صحية جراء مخلفات الذبح وما تعكسه من مظهر غير حضاري.



أضاف أنه سيتم استدعاء أصحاب الملاحم والتجار المخالفين، مشيرً إلى أنه تم إعادة تأهيل المسلخ البلدي ليقدم خدمات الذبح المجاني للمواطنين مع توفير كل متطلباته من موظفين وطبيب بيطري وغير ذلك.



وبيّن أن بلدية الطفيلة أصدرت تعميماً على أصحاب الملاحم بعدم وضع حظائر الأغنام على امتداد الشارع العام وأمام الملاحم للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.



وكانت قد حددت البلدية مواقع لبيع الأضاحي في ( ساحة المدينة الحرفية بالقرب من مسلخ بلدية الطفيلة، منطقة عين البيضاء على قطعة رقم 13، منطقة العيص بالقرب من دوار نقابة المقاولين، إلى جانب موقع آخر بمنطقة العيص على الطريق الدائري بالقرب من مكب الأتربة والطمم)





