الطفيلة: لقاء في بصيرا يناقش تحديات المشاريع التعليمية

الوكيل الاخباري- ناقشت لجنة التربية والثقافة في مجلس محافظة الطفيلة، اليوم الأربعاء، أبرز التحديات التي تواجه الأبنية المدرسية، والمشروعات التعليمية الموجهة لقطاع التربية في لواء بصيرا.

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وتحدث مدير تربية بصيرا المهندس ياسين الشقيرات، عن التحديات المتعلقة ببعض مدارس اللواء من أعمال الصيانة واكتظاظها، مشيرا إلى أن المديرية أنهت جميع المتطلبات الخاصة بالمشاريع الواردة في موازنة تربية بصيرا.



من جانبه، أشار رئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، إلى أنه تم تخصيص مليون و17 ألف دينار لقطاع التربية لقصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، مؤكدا استمرارية التعاون بين المجلس وقطاع التربية والعمل بروح الفريق لإيجاد الحلول لتحديات القطاع التربوي.



وبين رئيس لجنة التربية والثقافة في مجلس المحافظة المهندس أحمد الشرايدة، أن الخطة الاستراتيجية التي يتبناها المجلس لقطاع التربية، تتمثل بتوفير بيئة تعليمية آمنة، مؤكدا أهمية الإسراع في إعداد جداول للمدارس التي بحاجة إلى صيانة ليتسنى طرح عطاءاتها بأسرع وقت.