الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

توضيح نيابي حول التوجه لإصدار العفو العام

القوات المسلحة تودع بعثة الحج العسكرية

مذكرة تفاهم بين الحديقة النباتية وأصدقاء التراث للحفاظ على النبات الوطني

الهيئة العامة لـ"جمعية وكلاء السيارات" تعقد اجتماعها السنوي

الملكة ترعى حفل جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي

الملك يودع العاهل البلجيكي

جمعية البنوك توضح بشأن تأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الاضحى

وفاة حدث اثر حادث دهس في معان

​بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية الأحد

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023 الجمعة

الأربعاء، 14-06-2023 04:34 م

الطفيلة: لقاء في بصيرا يناقش تحديات المشاريع التعليمية

Tafila_Tophel


الوكيل الاخباري- ناقشت لجنة التربية والثقافة في مجلس محافظة الطفيلة، اليوم الأربعاء، أبرز التحديات التي تواجه الأبنية المدرسية، والمشروعات التعليمية الموجهة لقطاع التربية في لواء بصيرا.

اضافة اعلان


وتحدث مدير تربية بصيرا المهندس ياسين الشقيرات، عن التحديات المتعلقة ببعض مدارس اللواء من أعمال الصيانة واكتظاظها، مشيرا إلى أن المديرية أنهت جميع المتطلبات الخاصة بالمشاريع الواردة في موازنة تربية بصيرا.


من جانبه، أشار رئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، إلى أنه تم تخصيص مليون و17 ألف دينار لقطاع التربية لقصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، مؤكدا استمرارية التعاون بين المجلس وقطاع التربية والعمل بروح الفريق لإيجاد الحلول لتحديات القطاع التربوي.


وبين رئيس لجنة التربية والثقافة في مجلس المحافظة المهندس أحمد الشرايدة، أن الخطة الاستراتيجية التي يتبناها المجلس لقطاع التربية، تتمثل بتوفير بيئة تعليمية آمنة، مؤكدا أهمية الإسراع في إعداد جداول للمدارس التي بحاجة إلى صيانة ليتسنى طرح عطاءاتها بأسرع وقت.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202329211459122713874

توضيح نيابي حول التوجه لإصدار العفو العام

4444

القوات المسلحة تودع بعثة الحج العسكرية

ee

مذكرة تفاهم بين الحديقة النباتية وأصدقاء التراث للحفاظ على النبات الوطني

ويب سايت

الهيئة العامة لـ"جمعية وكلاء السيارات" تعقد اجتماعها السنوي

99

الملكة ترعى حفل جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي

www

الملك يودع العاهل البلجيكي

أخبار متعلقة
520237172040572108574

أنشطة وفعاليات ينفذها مركز شابات عيمة بالطفيلة

L4igPIwDBQpfn58Or90qRDAl1SNaPdZoFHCWadeb

الطفيلة: تأمين المواصلات إلى موقع الاحتفال بزفاف ولي العهد مجانا

main_image5f4281b19ce47

وصول مشاريع الحصاد المائي في المناطق الجنوبية لأقصى سعتها التخزيينة

55555555555555555555555555

إنجاز 30 % من مشروع مركز صحي القادسية بالطفيلة

مطر6

تعرف على كميات الهطول المطري خلال الـ 48 ساعة الماضية

w

الطفيلة تسجل أعلى مجموع مطري خلال الحالة الجوية