انطلاق فعاليات نادي البحث عن عمل في الطفيلة

الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز شباب الطفيلة النموذجي، فعاليات "نادي البحث عن عمل" ضمن برنامج "اسعى" الذي تنفذه وزارة الشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونيسيف، بمشاركة 30 شابا وشابة.



وأشار مدير المركز عبد البدور، إلى أهداف البرنامج الرامية إلى تفعيل وإشراك الشباب في أنشطة البحث عن عمل لتمكينهم من العثور على وظائف مناسبة، إضافة إلى تلقي دورة تدريبية مكثفة على المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل.

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