اتفاقيات لمأسسة التعاون بين مؤسسات سياحية

الوكيل الإخباري- وقعت في وزارة السياحة والآثار اتفاقيات تعاون بين مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة وجمعية المطاعم السياحية، والجمعية الأردنية لوكلاء السياحة والسفر، والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، والجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها.

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وأكد أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين خلال رعايته توقيع الاتفاقيات أمس الاثنين، أهمية العمل والتشاركية لتنفيذ محور الموارد البشرية في الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بالإضافة الى التركيز على رفع كفاءة العاملين في القطاع وجذب المزيد من العمالة الوطنية للعمل في القطاع السياحي، ضمن مساق وظيفي واضح، وبرامج تدريبية تضمن تقدم وتطوير قطاع السياحة الوطني.



وأشار حجازين إلى أهمية تعاون مجلس المهارات والجمعيات السياحية مع الوزارة لتحقيق هذه الأهداف.



بدوره، أشاد رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم، بجهود الوزارة لتحقيق أهداف القطاع الخاص ومجلس المهارات وبما يجسد التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن المجلس يعمل منذ تأسيسه مع الجمعيات السياحية على هذه الأهداف.



وقال، إن توقيع الاتفاقيات جاء لتأطير ومأسسة التعاون بين المجلس والجمعيات السياحية الممثلة للقطاعات السياحية بهدف دراسة سوق العمل واحتياجاته وربطها مع مخرجات التدريب والتعليم المهني والتقني، وبناء نظام معلومات عن سوق العمل، وتحديد أولوية الوظائف التي يحتاج اليها والاستعانة به لرسم خطط الموارد البشرية وتنفيذها، وتطوير المعايير المهنية للوظائف في القطاع ورفع كفاءة العاملين فيه.