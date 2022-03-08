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الثلاثاء، 08-03-2022 11:02 ص

قرار جديد من الضمان يخص دور الحضانة والمنشآت السياحية

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الوكيل الإخباري - قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شمول المنشآت العاملة في قطاع السياحة ودور الحضانة ببرنامج المنشآت الريادية.

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وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي اليوم الثلاثاء، إن البرنامج يتضمن تخفيض الاشتراكات على العمال الذين تقل أعمارهم عن 28 عاما من 21.75% إلى 5.25%.


و بدأت المؤسسة باستقبال طلبات الاستفادة من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت الريادية من الشمول بتأمين الشيخوخة. المملكة

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