اتفاقية أردنية سويسرية لإنشاء حدائق وصيانة ملعب بلدي في سحاب

الوكيل الاخباري-

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وقع رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة، مع رئيس حكومة مقاطعة بازل، بيت جيمس، في سويسرا، "اتفاقية توأمة" لـ4 سنوات، تحصل بمواجبها بلدية سحاب على دعم بقيمة 1.5 مليون دينار، لإنشاء حدائق وصيانة الملعب البلدي وإقامة مشاريع تنموية في لواء سحاب، بحسب ما ذكرت البلدية الثلاثاء.المحارمة أكد في بيان، "أهمية التعاون المشترك والعمل على التغير الإيجابي وخلق مجتمع أكثر تقدما وازدهارا من خلال خلق شراكات بين البلديات".وأضاف أن "هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة أمامنا لمزيد من العمل والتعاون، مما يعكس آثارها على السكان المحليين، وبالتالي يعود بالنفع العام على أفراد المجتمع".وبحسب المحارمة فإن الأردن "رغم محدودية موارده المالية رحب كما هو دائما بالعديد" من اللاجئين ما "ضاعف من التحديات التي تواجهها المملكة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمائية كافة، مما أدى إلى استنزاف وإنهاك البنية التحتية ...".رئيس حكومة مقاطعة بازل، بيت جيمس، قال: "إننا اليوم فخورون بالعمل مع رئيس بلدية سحاب والذي عكس مدى العمل الجاد والفكر المتطور والرؤى التقدمية في عمل البلدية والذي أثمر بالنهاية عن عقد اتفاقية توأمة ...".أكد جميس أن حكومة بازل "قررت أن تقوم بمشاريع مشتركة في المستقبل القريب في مجال معالجة النفايات والبستنة العامة وكفاءة الطاقة وغيرها من المشاريع التنموية، وأننا نتطلع خلال الأربع سنوات القادمة إلى مزيد من التعاون المكثف الجاد".