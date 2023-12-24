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الأحد، 24-12-2023 12:02 م

اتفاقية بين المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية لاستحداث برنامج الماجستير في السياسات الانتخابية

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الوكيل الإخباري - وقعت اليوم الأحد، اتفاقية بين الهيئة المستقلة للانتخاب (المعهد الانتخابي الأردني)، والجامعة الأردنية (كلية الأمير الحسين عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية)، وقعها من جانب الهيئة المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس المفوضين، وعن الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة.اضافة اعلان


ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك وتطوير العلاقة بين الهيئة والجامعة وتنفيذ البرامج الأكاديمية بما يتعلق بالسير بالإجراءات الخاصة لاستحداث برنامج "ماجستير في السياسات الانتخابية وادارتها، وفقا للشروط والمعايير والمتطلبات للازمة والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. 

كما تضمنت الاتفاقية توطين برنامج الماجستير في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية - قسم العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، حيث تتولى الكلية مهمة إدارة البرنامج أكاديميا من حيث طرح المواد واعداد الجدول الدراسي وتسمية المحاضرين والاشراف على سير العملية التدريسية وكل ما يتعلق بالشؤون الاكاديمية الخاصة بالبرنامج.

ووفقا للاتفاقية فإن الهيئة المستقلة للانتخاب ستقوم بتنسيب أسماء الطلبة المقبولين في برنامج الماجستير، وإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية للمفاضلة بين المترشحين بالتعاون مع الجامعة الأردنية بما يتوافق مع شروط القبول الخاصة بذلك.

 




 

 


 

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