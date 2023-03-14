اتفاقية بين الوطني لمكافحة الأوبئة والمجلس التمريضي

الوكيل الإخباري - وقعت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب، والأمين العام للمجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون، انطلاقاً من التشريعات الناظمة المشار فيها لمهام وأهداف وصلاحيات الطرفين.

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وبحسب بيان للمركز، تنص الاتفاقية على إدخال برامج تدريبية تتعلق بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية يستفيد منها مقدمي الخدمات التمريضية، وإعداد بروتوكولات صحية تُطبق في مكان تقديم الخدمة التمريضية، للتعامل مع الأوبئة والأمراض السارية للحد من انتشارها في تلك الأماكن، والحفاظ على صحة مقدمي الخدمات والمرضى والمتواجدين بها ومكان تقديم الخدمة.



وأكدت القطب أهمية تعزيز قدرات الكوادر الصحية التمريضية من خلال إدخال برامج تدريبية تتعلق بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن، نظرا لدورها الكبير والمساند للكوادر الطبية في تطبيق البروتوكولات الصحية في أماكن تقديم الخدمات التمريضية.



بدوره، قال النوافلة، إن الاتفاقية تأتي لتعزيز التعاون والاستفادة المتبادلة بين الجانبين لتنمية الخدمات التمريضية، وتعزيز قدرات الكوادر الصحية والتمريضية بما يخدم تعزيز الصحة العامة والسلامة المجتمعية في الأردن.



وأضاف أن الاتفاقية ستعمل على مأسسة العمل من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة متخصصة بين الفريقين، لوضع بروتوكول يُطبق في مكان تقديم الخدمة التمريضية، لتعزيز وتمكين الكوادر التمريضية من التعامل مع الأوبئة والأمراض السارية للحد من انتشارها، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير المهني عبر تشكيل لجان بحثية مشتركة.



كما تنص الاتفاقية على التعاون لتطوير نظم وإدارة المعلومات الصحية وإدارة الجودة للمساهمة في الحد من انتشار الأوبئة وتقليل آثارها، ولتقييم مدى فعالية هذه الأنظمة في حماية مقدمي الخدمات التمريضية، ومنع انتشار الأمراض السارية والأوبئة في مكان تقديم الخدمة، وإعداد التقارير تمهيدا للجاهزية والاستجابة للطوارئ.