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الأحد، 06-08-2023 04:46 م

اتفاقية بين مؤسسة الحسين للسرطان وقطر الخيرية

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الوكيل الإخباري - وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع قطر الخيرية، بهدف التبرع لدعم مرضى مركز الحسين للسرطان غير المقتدرين واللاجئين.

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وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقّعها مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، ومستشار الرئيس التنفيذي والمشرف العام على مكتب الأردن لقطر الخيرية صالح المري، بحضور مدير مكتب قطر الخيرية في الأردن منذر الحاج حسن، امتدادا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين منذ عام 2017.


وثمنت قطامش هذا العطاء الذي يأتي استكمالا للخير المتأصّل الذي عُرفت به قطر الخيرية منذ سنوات، إذ أثمرت الشراكة المستدامة معها عن دعم 168 مريض سرطان ممّن لا يمتلكون الإمكانات المادية لتغطية تكاليف علاجهم.


وقالت إن هذه المبادرة هي جزء من علاقات التعاون المتينة التي تجمع المملكة بدولة قطر الشقيقة التي لم تتردّد يوما عن مدّ يد العون لإنقاذ حياة مرضى السرطان ومنحهم فرصة حقيقية للشفاء.


بدوره، قال المري إن الاتفاقية جاءت بهدف تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في دعم مرضى السرطان ولتمكينهم من استكمال علاجهم، ووضعهم في ظروف نفسية تساعدهم على تحمل أعباء المرض، واستشعاراً بدور قطر الخيرية في رعاية الحالات المرضية خاصة لمن لا يملكون تأمين صحي ويعانون من ظروف مادية لا تمكنهم من مباشرة تلقي العلاج.

 




 

 


 

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