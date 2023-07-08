منحة بـ 4.7 مليون دولار من البنك الدولي لدعم البلديات في الأردن

الوكيل الإخباري - وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية رابعة لمشروع الخدمات البلديّة والتكيّف الاجتماعي في الأردن، بقيمة 4.7 مليون دولار.

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وبحسب البيانات، فإن المنحة الجديدة بهدف مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين لتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، وتعزيز قدرتها على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.



وبحسب البنك الدولي، فإن المشروع أسهم في تحسين الخدمات البلدية لأكثر من 2.8 مليون مستفيد مباشر، 20% منهم من اللاجئين السوريين و 47% من النساء.



ووفر المشروع أيضا، أكثر من 27400 يوم عمل مؤقت، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 110 آلاف يوم عمل عند إقفال المشروع.