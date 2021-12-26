اتفاقية تعاون بين العلوم والتكنولوجيا والمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد، اتفاقية أمن وحماية.

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ووقع الاتفاقية مندوباً عن رئيس الجامعة نائبه الدكتور وائل طيفور، وعن المؤسسة العقيد المتقاعد هشام القاضي.



وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة المتقاعدين العسكريين بتقديم أعمال الأمن والحماية لجميع الطلبة والعاملين داخل الحرم الجامعي وممتلكات الجامعة وفي جميع المواقع والمرافق التابعة لها.



كما تنص الاتفاقية على أن تتولى مؤسسة المتقاعدين العسكريين تأمين الحراسة لأبواب الجامعة ومبانيها ومرافقها بـ 138 فرداً من بينهم 38 فردا من الأمن النسائي، بحيث يكونوا مرتبطين إداريا بدائرة الأمن الجامعي، ويلتزم هؤلاء الأفراد بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة والمحافظة على النظام العام والصحة والسلامة العامة في أماكن تواجدهم والحفاظ على خصوصيات الجامعة.



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