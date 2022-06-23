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الخميس، 23-06-2022 05:36 م

اتفاقية تعاون بين كاريتاس الأردن والملكية للتوعية الصحية

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الوكيل الاخباري - وقعت كاريتاس الأردن والجمعية الملكية للتوعية الصحية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تخفيف عبء الأمراض غير السارية في الأردن على اللاجئين والمجتمعات الأشد احتياجاً، مع التركيز على مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم.

ووقع الاتفاقية المدير العام للجمعية ديما جويحان والمدير العام لكاريتاس وائل سليمان، بحضور مديرة البرامج في الجمعية الملكية أمل عريفج، ومدير البرامج عمر عبوي وهانيا بشارات منسقة الوحدة الصحية في كاريتاس الأردن.

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