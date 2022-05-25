قطر تضيء عدداً من أبراجها بعلم الأردن

الوكيل الاخباري - توشحت مساء اليوم الأربعاء مبان في العاصمة القطرية الدوحة بعلم الأردن إلى جانب علم قطر، وصور الملك عبدالله الثاني إلى جانب صور أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، احتفالا بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ76، وذلك تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



ومن المباني التي أضيئت بعلم الأردن ورفعت عليها صور الملك، مبنى فندق شيراتون الدوحة الذي يعتبر أيقونة أبراج ومبان الدوحة، حيث يعد من أعرقها وأقدمها، وهو يعد الفندق الرسمي للدولة، كما ظهرت صور العلم الأردني وصور الملك على مبنى الشعلة الشهير في الدوحة، وهو عبارة عن برج حديث شاهق الارتفاع، إضافة إلى عدد من أبراج مدينة لوسيل الذكية، التي تعتبر بمثابة العاصمة الإدارية الجديدة لقطر.

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