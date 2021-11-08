اتفاقية تعاون عسكري بين القوات المسلحة الأردنية واليونانية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الإثنين، في مكتبة بالقيادة العامة، رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق أول كونستانتينوس فلوروس والوفد المرافق.



وجرى للفريق أول الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، كما عزفت الموسيقى السلامين الوطني اليوناني والملكي الأردني.



وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين القوات المسلحة الأردنية واليونانية، وتهدف المذكرة التي وقعها الفريقين إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين.



حضر توقيع الاتفاقية الملحق العسكري اليوناني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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