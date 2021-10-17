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الأحد، 17-10-2021 11:51 م

السفير الردايدة يقدم أوراق اعتماده لرئيس تشاد

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الوكيل الاخباري - قدّم السفير سائد الردايدة أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الدولة لجمهورية تشاد الفريق محمد إدريس ديبي إتنو سفيرا معتمدا وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية تشاد، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة أنجمينا. 

ونقل السفير الردايدة خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته للشعب التشادي بالتقدم والرخاء. بدوره طلب الرئيس إتنو نقل تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مُؤكداً اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية، ومُتمنياً للمملكة دوام الازدهار والتقدم.  وحضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد وزير الخارجية التشادي وعدد من المسؤولين.

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